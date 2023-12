A szakadó eső ellenére is több mint két tucatnyian ünnepeltek december 21-én a Víztorony mellett. A hidegben rendkívül jó ötlet volt meleg teát és puncsot kínálni a megázott érkezőknek, sőt egy nagy tál sajtos pogácsával is készültek az asszonyok. Mielőtt még közelebb merészkedtünk volna méteres lángokhoz, Szabó György hagyományőrző sietett a segítségünkre. A program főszervezője elmondta, minden évben a város legmagasabb pontján gyújtanak tüzet, hogy azt Oroszlány bármely részéről jól látszódjanak a fények.

– Őseink ezen a napon nagy tüzeket gyújtottak, Sólymokat röptettek, hogy ezzel is segítsék Napatyánk fölfelé ívelő pályáját. Szerte a világban ezen a napon nemcsak a Kárpát-medencében, hanem az egész világon, ahol magyarok élnek, helyi idő szerint 18 órakor öröm tábortüzek gyúlnak, fényláncot alkotva ünneplik a fény születését-a karácsony eljövetelét – mondta el lapunk érdeklődésére Szabó György, aki szerint öröm látni gyermekeket is a hangulatos összejövetelen és bízik abban, hogy a hagyomány így száll majd apáról fiúra.

A télűző mulatság 2009-ben egy politikai szervezet kezdeményezésére indult el Oroszlányban. Kisebb-nagyobb sikerek váltották egymást. A világjárvány (pandémia) alatt például csupán négyen érkeztek a hagyományos mulatságra. Minden évben akadnak segítők is, legutóbb például az erdészet biztosított tüzelőt, ami szó szerint a program alapját adta, de a környék lakosai is szívesen hozzájárultak már a szervezéshez, például egy kertből kivágott fával segítik a rendezvényt. A tervek szerint minden évben három órán át tart a Fénylánc Magyarországért oroszlányi programja. Ezalatt kürtszó és ostorcsattogtatás is színesítette a rendezvényt.