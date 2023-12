A Komárom-Esztergom Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Tatabányai Füzes Utcai Általános Iskolában évről évre megszervezik a Mikulás napi „Romazuri” programot. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai bűn- és balesetmegelőzési foglalkozásokkal, alkotói pályázattal készül erre az alkalomra. Az idén “Ilyen vagyok, fogadj el”, illetve “Népszokások” címmel született meg a kiírás. A beérkezett rajzokból kiállítást rendeztek az iskolában és maguk a diákok is javasolhattak díjazottat.

Mint írták: az egész délelőtt zajló programokon játékos formában ismerkedtek a gyerekek például az internet veszélyeivel, vagy a közlekedésbiztonság kérdéseivel, de a tolerancia jegyében interaktív játékon is részt vehettek. Az egyes állomásokon pontokat gyűjthettek, volt kézműves foglalkozás, szerencsekerék játék és természetesen sok-sok ajándékkal is gazdagodtak, valamint a rendőrség díjazta a legjobban teljesítő osztályt is.