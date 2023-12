Tájékoztatása szerint az E.ON szakemberi pénteken is megerősített létszámban dolgoztak, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársaival közösen a hétvégén is tovább keresik a hibákat. A kis kiterjedésű, gyakran egy ingatlant érintő hibák és a tartósan nem lakott területek, üdülőövezetek, erdészházak esetében pénteken is folytatódtak a beavatkozások.

Csiszér-Kovács Viktória hozzátette: a szerelők munkáját jelentősen megnehezítik a csúszós, jeges utak, esetenként teljesen elzárt útszakaszok, és az is, hogy a meghibásodások egy része erdős területen, kizárólag gyalogosan megközelíthető helyeken van. Főként Dobogókő környékén, a szakemberek – a hibák helyét kutatva – sokszor veszélyes körülmények között, recsegő, bármelyik pillanatban leszakadó faágak, kidőlő fák között végzik munkájukat.

A vállalati kommunikációs szakreferens közölte: az E.ON szerelői a nehéz körülmények ellenére folyamatosan dolgoznak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a még érintett háztartásokban mielőbb helyreálljon az áramellátás. Több helyen, például Pilisszentlélek településen aggregátorral biztosítják az áramot, mert 4-5 különböző ponton is sérült a települést ellátó áramhálózat.

Péntek délutánig, a nem lakott területeket is ide érve, néhány száz ügyfél volt még áram nélkül, de a javítások a nap további részében is folyamatosan zajlottak azért, hogy estére mindenhol megszűnjenek az áramszünetek.