Az idén az Önkéntesség Napján, december 5-én Bereznai Csaba önkormányzati képviselő is részt vett az eseményen, s számolt be róla közösségi oldalán.

Természetesen az intézmény is közzétette a hagyományos programot, amelyet nem véletlenül kötnek az Önkéntesség Világnapjához.

Közösségi oldalon közölt képes beszámolójukban írták, hogy az osztályok aktivistái "kis szigetekben" alkottak. Csatlakoztak hozzájuk tanárok, az iskola vezetősége, Bereznai Csaba is.

