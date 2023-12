A hagyományokhoz híven az idén is meghirdették a mézeskalács kiállítást. December 4-éig várták a kis alkotásokat, amelyeket Miklós napon, azaz december 6-án állítottak ki az Agora aulájában.

A korábbi évekhez képest kevesebb jelentkező volt, de érdekesség így is akadt. Például egy mézeskalácsokból összeállított és fát ábrázoló alkotás, vagy a szeretet sokszínűsége, és a fiút és lányt ábrázoló élénk koszorú.

Hetzlné Wicha Judit, az alapítvány egyik tagja elmondta: a több éves múltra visszatekintő programot a járvány idején szüneteltetni kellett, majd újra próbálták életre hívni a kezdeményezést.

Az idén tizenegy alkotás érkezett a felhívásra. Mindegyiket gyermekek készítették. Többségben vannak a karácsonyi tájképek, életképek, de a szeretet fája is megjelenik. Visszatérő készítők és új jelentkezők is voltak. A Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola negyedik osztályos tanulói négy művel neveztek, s a Dózsakerti Óvoda Maci csoportja készítette el a szeretet fáját. A legifjabb alkotó a négy esztendős Szünstein Zara volt. Koszorúkompozíciót készített a hat éves Vessző Léna. S ügyes alkotással érkezett Szünstein Jázmin, Mátyók Alexandra és Papp Alexandra is. A kis nézes műveket december 17-éig lehet megtekinteni az Agora aulájában.

Márkus Krisztina, Mosolygós Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnök-helyettese egy másik, ugyancsak december 6-án lezajlott eseményről is beszámolt. Nyaranta nagy sikerrel szervezik meg a Fogadj örökbe egy táborozót! programot. Már tavaly nyáron is annyian támogatták a kezdeményezést, hogy két turnust tudtak szervezni ötven rászoruló gyerekeknek. A táborlakókat hívták meg most egy ünnepváró szöszmötölőre, ahová családtagokat, barátokat is elhozhattak magukkal. A nagyobbak társasozhattak, a picik pedig kreatív foglalkozásokon vehettek részt a szüleikkel együtt. Volt meleg kakaó, adventi tea és lekváros kalács is került az asztalokra.

S nagy meglepetésükre még a Mikulás is megjelent. S persze nem érkezett üres kézzel.