A faluban élő adventi naptár is színesíti a készülődés időszakát Metzler Zsanett szervezésének köszönhetően. Sok buzgó szomódi jelentkezett, hogy az ablakába szám kerülhessen, így előfordul, hogy egy nap alatt akár több kivilágított ablak is várja, hogy megtalálják, lefotózzák, megcsodálják a helyiek. A művelődési ház a 21-es számot kapta, így a falukarácsonyfa fényei mellett ez is hirdeti az ünnep hangulatát és közeledtét.

A délutáni programsorozatot Cellár József polgármester nyitotta meg beszédével. Énekelt a Szomódi Dalkör, Török-Zselénszki Csenge verset mondott, műsort adtak az ovisok, akik énekkel és tánccal is készültek. A szomódiak szívébe beköltözhetett a szeretet és a béke.

– Nagyon jól sikerült a program, ezúton is szeretnénk megköszönni a fellépőknek és a segítőinknek, nélkülük nem jöhetett volna létre. Reméljük mindenki jól érezte magát, terveink szerint még sok hasonló programmal készülünk – zárta gondolatait az elnök.

Ezt követően a faluközpontból a katolikus templom padjaiba várták a település lakóit, ahol meghitt adventi hangversenyt rendeztek. A Szomódi Dalkör és a Maróti Zenekar énekei csendültek fel. Egymás után hangzottak el a szebbnél szebb dalok.

A koncert után a Katolikus Egyházközség Tanácsadói Testülete szeretetvendégségre várta a plébánián az embereket. Útközben a templomudvarban felállított Betlehemnél is énekelt a dalkör még egyet útravalóul mindenki számára. Majd forralt bor és meleg tea társaságában folytatódhatott az este beszélgetéssel, tudtuk meg Sziliné Laub Éva szervezőtől, önkormányzati képviselőtől. Hozzátette, külön büszkeség, hogy a Maróti Zenekar soraiban üdvözölhették Szomód egykori lakóját, Kovács Ibolyát.

– Ez az időszak jó alkalom arra, hogy a hit, remény, szeretet és a jóság hirdetői, nagykövetei tudjunk lenni. Tudjuk kimutatni a törődést, az odafigyelést, és örömet tudjunk szerezni egymásnak. Meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját és egy pillanatra megálltunk az örök körforgásban, együtt ünnepeltünk – mondta a képviselő.