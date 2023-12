Ahogy vélhetően minden magyar település, úgy Esztergom egy adott éve is ábrázolható, jellemezhető annak fizikai fejlődésével, mely többnyire összefügg közösségi, szellemi gyarapodásával is. Hernádi Ádám polgármester Esztergom elmúlt esztendőjét egy akár helytörténeti krónikának is vehető, tömör történet formájában adta közre közösségi oldalán.

Ott ez olvasható: „Februárban átadtuk a megújult Suzuki Arénát és megkezdődött a belvárosi Kálvária-kápolna felújítása. Döntöttünk a vargyasi kastély eladásáról, melynek bevételeiből fogjuk felújítani a balatonszepezdi volt Hell tábort. Május elsején felavattuk az új Piacot és ugyanebben a hónapban átadtuk városunk legújabb játszóterét a Szalézi lakótelepen. Júniusban megnyílt a Széchenyi téren a Tourinform iroda és Elek Gábor érkezett kézilabda csapatunk élére. Esztergomban tartotta ülését a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Júliusban három napig az MCC Feszté volt a főszerep. A látogatók újra birtokba vehették a kívül-belül megújult régi vármegyeházat, ami jelenleg a Balassa Bálint Múzeumnak ad helyet és átadtuk a Zöld parkolóban található új, automata nyilvános illemhelyet. Augusztusban átadtuk a Görparkot, ekkor ünnepeltük Esztergom 1050. jubileumát, ahol Novák Katalin köztársasági elnök mondott ünnepi beszédet. Szintén ekkor írtuk alá Szent István másik városával, Székesfehérvárral a testvérvárosi szerződést. Szeptemberben városunkban rendezték meg a Budapesti Demográfiai Csúcshoz kapcsolódó Családi napot és letettük városunk első McDonald’s éttermének alapkövét. Októberben megkezdődött a Városháza felújítása és átadtuk a kezdő vállalkozók indulását segítő Inkubátorházat és az Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárutat. Novemberben letettük a MOHU első hulladékudvarának alapkövét és ideiglenes parkoló nyílt a vasútállomás mellett. Decemberben pedig megnyílt a jégpálya a Széchenyi téren.”

A polgármester üzenete végén azt ígérte, hogy 2024-ben is legalább ekkora lendülettel folytatják munkájukat.