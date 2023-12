A büfé és a játszótér is a halak birodalma lett, a hajókra száraz lábbal feljutni nem lehet. Az erdei ösvényen pedig kacsák úszkálnak békésen. A Neszmélyi komp is a Dunaalmási Yacht Clubnál vendégeskedik. Ugyanis a magas vízállás miatt nem tud kikötni a kikötőjében. Mint arról korábban beszámoltunk: nem is közlekedik már szerda óta. A hajó kapitánya elárulta, hogy most arra várnak, hogy újra 400 centiméter alá süllyedjen a Duna vízszintje, hogy ismét beindulhasson a közlekedés Neszmély és Dunaradvány között.