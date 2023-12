Az MTI szerint a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a rendezvényen arról is beszélt, hogy az elmúlt másfél évtized arról szólt, hogy erős, önmagára és eredményeire büszke, öntudatos, a válságok ellenére is fejlődni képes ország legyünk, mely kitűzött céljait meg is valósítja. Hozzátette, hogy az elkövetkező időszak nemzeti szuverenitásunk megvédéséről szól, egyúttal gazdasági, kulturális és politikai szuverenitásunk jövője a tét.