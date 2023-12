Ünnep az ünnepért címmel rendezik meg évek óta a falukarácsonyt a településen, amelynek keretében a füzitőiek kellemes órákat tölthetnek el egymás társaságában, készülve a közelgő ünnepi időszakra.

Török Tímea, a művelődési ház intézményvezetője elmondta, a hagyományos programon a Sün Balázs Óvoda apróságai és a Fekete István Általános Iskola tanulói is műsort adtak. Idén először a gyerekkuckósok közül ketten verset is mondtak a közönségnek. Vendégük volt Kabai Alex is, aki korábban az azaumi római táborban is fellépett már. Az előadó valósággal meghódította a gyerekeket, de a felnőtteknek is nagyon tetszett a koncert.

A rendezvényt a művelődési ház előtti térre hirdették meg, de az esős időjárás miatt úgy döntöttek, hogy az intézmény falai közé húzódnak, ahogy ez korábban Márton-napon is történt. Az élményből ez nem vont le semmit, és egy programelem sem maradt el.

Forraltbor-főző versenyt is hirdettek, amelyre öt csapat nevezett. A csapatok saját felszereléssel, egyedi receptekkel érkeztek, és készítették el a finom nedűket. A szervezők asztalokat biztosítottak, amelyeket tetszés szerint fel lehetett díszíteni. Első helyen végül a Viharsarok nevet viselő csapat végzett, míg a Győztesek csapatának a második hellyel kellett beérniük. Harmadik lett a 70+-osok csapata, de a Horgászegyesület és a Muslicák is nevezett a megmérettetésre.

Nagy népszerűségnek örvend az ablaknyitogató program is a településen, amelynek keretében az ablakvadászok felfedezhetik, melyik füzitői ablakban van az adventi naptárban következő szám. A legtöbb megosztott kép díjait is átadták az eseményen. Helyi lakosok által felajánlott ajándékcsomagot vehetett át Gál Beáta és Szalai-Udvardi Edit. A rendezvényhez a szülői munkaközösségek vásárral csatlakoztak, ahol az intézményeknek gyűjtöttek. A falukarácsony résztvevői mézeskalácsot, forró teát, forralt bort is kóstolhattak.

Az Azaum Római Tábor a következő időszakban zárva lesz. Január 10-től nyitnak újra. Hétfőnként és keddenként zárva lesznek, szerda és vasárnap között pedig 11 és 15 óra között várják majd az érdeklődőket.