Egy társasházi lakásban keletkezett tűz Dorogon, a a Zsigmondy Vilmos lakótelepen február 12-én reggel. A tűzesethez az esztergomi, a nyergesújfalui és a bajnai hivatásos tűzoltók is vonultak, a mentőket is a helyszínre kellett riasztani. A lánglovagok több embert is kimenekítettek.

A Tények tudósításából az is kiderült, hogy egy 70 év körüli nő lakásában keletkezett a tűz, aki sokkos állapotban várta a tűzoltók megérkezését. A szörnyű esetről egy szemtanú helyszíni videót is készített. A lakásban minden porig égett, ami teljesen lakhatatlanná vált.