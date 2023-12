Az első pályázatot 2000-ben hirdették meg, akkor 7 díjazott volt. A díjakat az ágazat hagyománya szerint az ÉVOSZ (Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége) éves ünnepi közgyűlésén adták át, az építőipar legfontosabb szakmai elismeréseként számontartott Lechner Ödön-díjakkal és számos további fontos elismeréssel együtt – számolt be róla a magyarepitok.hu szakportál.

Pályázatot nyújthatott be minimálisan 100 millió forint nettó végszámlaértékű, legalább egy évvel korábban használatbavételi engedélyt kapott létesítménnyel a megvalósító szervezetek bármelyike. A 2023. szeptember 15-i határidőre 40 pályamű érkezett be. A környezetvédelmi és vízügyi létesítmény kivételével minden kategóriában érkezett pályázat.

A nívódíjasok között Komárom-Esztergom vármegyei épület is van. Középület / sport és szabadidős építmény kategóriában elismerték a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok tervezőit-építőit is. Mint a portál írja, a sportcsarnok „barnamezős” beruházásként valósult meg és elsősorban a kézilabda és egyéb labdajátékok részére biztosít korszerű körülményeket, de alkalmas kulturális rendezvények lebonyolítására is. A hatezer fős csarnok előregyártott vasbeton és acélszerkezetű, az acélszerkezetű főtartó 63 méter fesztávú. A megvalósult projekttel a csaknem négy hektáros rendezett környezetével modern, nem hivalkodó, de korszerű, a város lakosságát jól szolgáló igényes sportközpont jött létre.

A rendezvényen elismerő oklevelek is gazdára találtak, mezőgazdasági építmény kategóriában díjazták a szákszendi Sano Agrar Institut-SmartPorcNutrition Kft. sertéstartó üzemét is. Mint a szakportál részletezi, a beruházással egy modern, Európában egyedülálló, termelő és marketing célú sertéstartó és malacnevelő üzem létesült, ahol a szakmai látogatók számára tudják bemutatni a takarmány előállítás, illetve a sertéstartás, malacnevelés részletes technológiáját.