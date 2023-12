Az advent, a karácsonyi készülődés sok családban feszültségekkel teli. Ez különösen jellemző az autizmussal élő gyerekeket nevelő családok esetében, hiszen a fiatalokat a megszokott rutinok, a kiszámítható közeg nyugtatja meg. Az ünnepek alatt azonban általában másként alakul a családok működése.

A beszélgetés során Sugár Gabriella néhány hasznos tanácsot osztott meg a hallgatókkal. S persze egy bejegyzés kapcsán elmélkedett azon is: vajon a Mikulás is autista? Hiszen ugyanazokat az ételeket fogyasztja, ugyanabban a ruhában jár, keveset beszél, s különleges képességei vannak.

Az autizmusbarát karácsonyi készülődés egyik fontos eleme maga az adventi naptár, amely vizuális segítségként szemléltetni, hogy még hány nap van karácsonyig. A napi rutin is fontos, még ezekben a napokban is, hiszen a kiszámíthatóság megnyugtatja az autizmussal élő gyerekeket. A túldíszített, dekorált környezet azonban nem. Jó, ha megtervezik előre, hogyan nézzen ki a környezet, mennyi villogó, fénylő díszt tegyenek ki, s legyen egy „karácsonymentes” szoba, ahol a szenzorosan érzékeny fiatalok megpihenhetnek.

Az ajándékozás is fontos: sokan megrémülnek a bizonytalanságtól. Jó, ha velük előre megbeszélik, hogy mit szeretnének. A sok csomagolóanyag is zavaró lehet, s a túl sok ajándék is. S fontos eleme az ünnepnek az is, hogy megtervezzék: mikor, hová látogat a család.

