Némileg szokatlan helyzet állt elő decemberben, hiszen ritka, hogy az év utolsó hónapjában kilépjen a medrében hazánk legnagyobb folyója. Idén erre láthattunk példát, hiszen a Duna ausztriai és németországi vízgyűjtő területén előbb nagy mennyiségű hó hullott, majd megkezdődött az olvadás és azt követően kiadós csapadék esett eső formájában. Mindezek hatására jelentős vízszint-emelkedést figyeltek meg a vízügyi szakemberek Ausztriában és Németországban is, így várható volt, hogy előbb vagy utóbb hozzánk is megérkezik az árhullám.

Végül az áradás minden jelentősebb probléma nélkül levonult, december 16-án, szombaton következett be a tetőzés, azóta már szépen csökkent is a vízszint. Ugyanakkor a KEMHESZ is közölte, hogy az apadás csak átmeneti, hiszen újabb árhullám érkezik.

Az Országos Vízjelző Szolgálat (OVSZ) december 19-i vízjárás-jelentéséből kiderül, hogy az OVSZ előrejelző rendszerében szereplő hazai vízmércékre készített számítások alapján a következő hat napban a Dunán Mohácsnál és a Rábán az I. fokú árvédelmi készültségi szintet elérő, a Dunán Nagybajcsnál, a Tiszán, a Krasznán, a Bodrogon, a Zagyván, a Tarnán, a Berettyón és a Sebes-Körösön az I. fokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállások várhatóak.