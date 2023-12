1981-től rendezi meg a Kinizsi TE a Kinizsi Százas teljesítménytúrát, ami az elmúlt évtizedek alatt az ország egyik legnépszerűbb túrájává vált. A leghosszabb, száz kilométeres útvonal Csillaghegytől Tatáig vezet – régen Szárligeten volt a cél –, a táv jelentős része éppen vármegyénken halad keresztül. Az Iszinik 100 lényegében a Kinizsi Százas fordítottja, viszont a résztvevők Szárligetről indulnak el és Csillaghegyre érkeznek meg.

2008-ban rendezte meg először az Ösvénytaposó Baráti Társaság az Iszinik 100-at, pár év után az egyesületük egyik, Kinizsi Százas fanatikus tagja önállóan szervezte és bonyolította le a teljesítménytúrát. A pandémia alatt elmaradt az Iszinik. 2022-ben újra felmerült a túra megrendezése és ekkor döntött úgy az egyesület, hogy újból ők vállalják magukra a rendezést.

Az útvonal a régi eredeti útvonalon vezet, idén sem volt benne jelentős változás és mivel a Kinizsi Százassal ellentétben az Isziniket nem májusban, hanem novemberben rendezik meg, így például a táv hatvan százalékát sötétben kell megtenniük a résztvevőknek.

– Amit a Kinizsi Százason nappal látunk, itt éjszaka nézhetjük meg. Az időjárás is kedvezőtlenebb, mert akár télies időre is lehet számítani, de hidegre biztosan készülhet a túrázó. Az ellátás bőséges a túrán, többször is van meleg étel, ital. Mindezeket figyelembe véve nehezebb az Iszinik 100-at teljesíteni – közölték.

A szervezők számos pozitív visszajelzést kaptak a túrázóktól. A nyílt szakaszokon a hideg és erős szél, illetve az éjszakai hideg idő is nehezítette a teljesítést. A terep túrázásra alkalmas volt, a korábbi esőzésnek nem sok nyoma maradt a túra napjára. Egyébként az Iszinik 100 kilométeres távja mellett 25, 40, illetve 50 kilométeres távú teljesítménytúrákra is lehetett jelentkezni. A sikeresen és szintidőn belül célba érkezők egyedi jelvényt vehettek át.