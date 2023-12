– A másik módosításra az elszámolhatóság és a biztosítás érdekében van szüksége a busztársaságnak. Ez egyfajta regisztráció az utasok számára, hogy a Volán valamilyen módon tudja regisztrálni a szolgáltatást használókat egy díjtáblát továbbra is fent kell tartaniuk. Ami azt jelent, hogy egy jelképes összeget kell a tataiaknak, a kistérségben élőknek és Tatán dolgozóknak fizetni ezentúl is a helyi közlekedésér. Ez 130 forintos havi, vagy 1800 forintos éves bérletet jelent. A Volán sajnos nem tudja máshogy kezelni a rendszert – magyarázta Michl József. Kiemelte, hogy aki nem akar venni bérletet, az 200 forintért tud a buszokon váltani menetjegyet, ami azonban arra az egész napra szól. Ezt a napi jegyet tudják a nem tataiak is igénybe venni.

Jelenleg 300 forint egy menetjegy a helyi járatokon, ez azt jelenti, hogy egy tikett árából két havi bérletet lehet venni, míg 6 vonaljegy ára kiteszi az éves bérletet.

Fontos, hogy ez a kedvezmény csak a helyi járatokra vonatkozik. Aki a helyközi buszokat szeretné használni a városon belül, azoknak továbbra is fizetnie kell az utazásért. Ez alól kivétel a Tardos-Tata helyközi járat, amit Agostyán és Tata között kedvezményesen használhatnak majd az utasok.