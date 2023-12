Megtartották az idősek karácsonyát Naszályon. A település közösségi oldalán számoltak be arról, hogy 301 hetven éven felüli kapott karácsonyi támogatást idén is, 12 ezer forint értékben. Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben az ünnepek előtt szervezi meg hagyományos Idősek karácsonya programját a hetven éven felüli időseknek. Idén a szépkorúakat a Művelődési házba várták.

Mint írták: szerencsére nagyon sokan elfogadták a meghívást a kedves kis ünnepségre. A naszályi időseket a település polgármestere, dr. Maszlavér Petra köszöntötte.

– Az adventi koszorún az elmúlt vasárnapokon már meggyújtottuk a hitet jelképező első, a reményt jelképező második, most vasárnap meggyújtjuk az örömet jelképező harmadik, majd a szeretetet jelképező negyedik gyertyát is. Hittel, reménnyel, örömmel és szeretettel várjuk a karácsonyi csodát, legszebb ünnepünket, a karácsonyt – kezdte köszöntőjében a polgármester. Hozzátette: a Karácsony a szeretet, a boldogság, a meghittség ünnepe, de nemcsak egy ünnep, hanem egy érzés is.

– Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma is csodálatos, azonban, a legszebb ajándékot nem a boltokban találjuk meg, a karácsony üzenetét magunkban kell megtalálni, a karácsonyi érzést magunkban kell kialakítani. Az egymásra való odafigyelésben, az összefogásban, a törődésben, az egymás iránti tiszteletben, az együtt töltött időben. Ez a karácsony igazi üzenete – tette hozzá a település vezetője. Kiemelte, hogy fontos, hogy figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején égjen szívünkben, hanem a hétköznapokon is maradjon izzásban. Szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, életünkben ne legyen helye haragnak, gyűlöletnek.

Az ünnepi programban elsőként a Kifordítva Zenekar - Balogh Attila, Horváth Ákos, Móricz-Villás Brigitta, Gelle László - megzenésített versekkel, karácsonyi dalokkal köszöntötte az időseket, a zenés műsor után a Naszályi Mazsorettek előadása - Dávid Fanni, Hebling Bettina és Tóth Luca - következett, majd forró teával, forralt borral, mákos és diós bejglivel vendégelték meg a naszályi meghívott vendégeket.