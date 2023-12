A kulturális blokkban karácsonyi verseket hallhatott a közönség a kis lovasoktól, majd a Vadvirág Dalkör is színesítette a rendezvényt. A szépkorúak elszavalták Koltay Gergelytől A lovak álma című szerzeményt, majd felkérték a közönséget egy közös produkcióra. Igazán meghitt pillanatokat kölcsönzött a rendezvénynek, hogy a Fel nagy örömre! című karácsonyi nótát is műsorra tűzték, sőt további énekaszóval kívántak mindenkinek további kellemes ünnepeket és boldog újévet.

Természetesen Szuly László, a dunaalmási Nepomuki Szent János templom kántora is szólt a közösséghez. Szent László királyt üdvözítő éneket adott elő és a patásokhoz közelebb ment, hogy megáldja az állatokat. Beszédében kitért rá, hogy a lovasoknak is jár a tisztelet. Akkor is, ha sport, netán hobbi, vagy akár az egészség megőrzése okán, terápia céljából ülnek nyeregbe.

Szőcs László plébános kérte a Jóisten áldását a lovakra, a lovasokra és minden állatszeretőre. Az esemény zárásaként Schönberger Klára lelkész mondott hasonlókat.