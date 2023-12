Ma talán nem mindenki tudja, de az Alma együttes az első években felnőtteknek szóló megzenésített versekkel lépett fel. Ez a trend változott meg, mégpedig a gyerekeknek szóló dalok irányába, s így most már hosszú évek óta tulajdonképpen gyerekdalokból áll repertoárjuk. Ezzel együtt számaikat a gyerekeiket koncertekre elkísérő szülők, rokonok is szeretik és együtt éneklik velük. A zenekar a frappáns dalszövegek és fogós dallamok mellett humorágyúkkal is bombázza közönségét, mely alapvetően a frontember ebbéli beállítottságának és empátiájának köszönhető.

Ezúttal is így történt, amikor Buda Gábor a show elején megkérdezte a gyerekektől, hogy amikor a Mikulás jött, akkor ki vallotta be, hogy tulajdonképpen egész évben rosszcsont volt. A gitáros-énekes mellett a szaxofonos, fúvóshangszeres, billentyűs Mits Marci és a basszusgitáros, hegedűs Berkesi Alex állt december 23-án az esztergomi színpadon.

Nem túlzás állítani, hogy egy rég nem tapasztalt hózápor fogadta az Alma-koncert közönségét, gyerekeket és felnőtteket, de mindannyian olyan tántoríthatatlanul állták a havat, hogy azt még a komoly rockmanézsok pankrátor rajongói is megirigyelhették volna. Mits Marci a buli előtt elárulta, hogy természetesen már léptek fel hasonlóan szélsőséges időjárási viszonyok között, de ha úgy látták, hogy az égi áldás már túl sok, egész egyszerűen felhívták a fedett színpadra a gyerekeket, hogy ne ázzanak meg. Az együttes minden más viselt dolgáról az almazenekar.hu oldalon lehet bővebben olvasni.