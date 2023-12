A várakozásoknak megfelelően a vízszint karácsony másnapjára is tovább emelkedett. December 26-án a Rugby Club Hostelnél már elöntötte a Duna a Nagy Duna sétány egy kisebb szakaszát, igaz, akkor ott még nem volt szükség védekezésre. Kedden a Palkovics pad mögött, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium sporttelepénél már ellepte az utat a víz és a mögötte lévő ártéri erdőt, emellett az Erzsébet parki sétányon három kisebb szakaszon is víz borította a járdát. Még kedden felkerestük Szamárhegy városrészt, ahol láttuk, hogy a kerékpárút végénél egyes, a 11-es út és a vízpart közötti telkeken is keresztül folyik a Duna.