Ha ez még nem lenne elég, a Széchenyi utcában csuklós busz, a Környei úton pedig kamion akadt el, míg a Cseri utcai idősek otthona tetejéről egy 10 méter magas fát távolítottak el. Az autósok sem jártak sokkal jobban. A Mártírok úti tömböknél is gyakori látvány volt, hogy kaparnak az autót, de nem csak az útkereszteződések emelkedőinek tetején, hanem lent, a parkolókban is. Sofőrök, járókelők fogtak össze egy-egy kocsi kiszabadításáért a nap folyamán. Így különösen fájó volt látni, amikor egy-egy T-szol emblémás kocsi vagy helyi járdatakarító, hókotró, ha fel is bukkant, nem hogy segítségnyújtás, de egyáltalán, érdeklődés nélkül húzott el az elemekkel harcolók mellett.

Gál Csaba szerint az olyan esetekben, mint ami a csütörtöki is volt, érdemes lenne átgondolni, hogy hómunkásokat vegyen fel a város. Arra is figyelmeztetett, hogy éjszaka fagy várható (a meteorológiai szolgálat -1 és -4 fok közé jósolja a hőmérsékletet).