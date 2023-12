Lassan közlekedő autók, gyerekzsivaj a háztömbök között és a hólapátolás hangja töri meg a csendet a délelőtti órákban Tatabányán. Bár tanítási szünet nincsen, mégis sokan úgy döntöttek, hogy a Mikulás ünnepét még egy nappal kibővítve kiveszik gyermeküket az iskolákból és hagyják, hogy kiélvezzék a rég nem látott mennyiségű havat.

Várjuk olvasóink fotós, szöveges beszámolóit is a hó- és úthelyzetről a [email protected] email-címre, a település/útszakasz megjelölésével!

Farkas Bianka tanulót a testvérével való szánkózás közben kérdeztük meg. Mint azt a Kemma.hu-nak elárulta, ő reggel azért nem ment iskolába, mert hosszas várakozás után sem jött a busza, és így inkább otthon maradt kisöccsével és kiélvezik a hatalmas hó adta lehetőségeket.

Újonnan született hóember integet vissza Tatán is

Fotó: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

Tatabányán nem csak a mellékutak, de a főutak is egyre jobban behavazódtak délelőttre. Lassan közlekedő, csúszkáló autók látképe terül elénk, ha a főútra tekintünk. A T-Szol munkatársai jelenleg is járják a várost és a gépi takarítás mellett már kézierőt is bevetettek a biztonságosabb közlekedés érdekében. A délelőtt folyamán például a zebrákat takarították és sózták, hogy a gyalogosoknak is biztonságos legyen a közlekedés.