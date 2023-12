A hó talán az egyik leghatékonyabb tisztító. Ha végre kapunk belőle értékelhető mennyiséget, pillanatok alatt képes a varázslatra. Mindent betakar, eltakar.

Eltűnnek a szemétkupacok, a hátrahagyott műanyag palackok, a csokipapírok, de a rothadó falevelek sokaságát is elrejti. A hó mindent beborít. Mindennek új értelmet ad.

Ahogy nézem, én is tisztulok. A gondolataimat nem zavarják meg a villódzó fények, színek, a kevély pirosak nem harcolnak a szomorú feketékkel, vagy a pipiskedő sárgákkal. A szemeimet, a figyelmemet nem tépázza semmi. Csak a hatalmas fehérség van. A tüdő is megtisztul, ahogy a hófödte tájban töltjük meg levegővel. S ha jól figyelünk, hallhatjuk még a hópihék meséjét is.

Mikulás kedves ajándékot hagyott maga után. Havazásra már egy ideje nem nagyon számítunk. A december inkább tocsog, mint kopog. Most azonban lehetőséget nyújt arra, hogy a hangos világ kicsit elcsendesedjen. És benne mi magunk is.

Végtére is advent van. Élvezzék, amíg lehet. Az időjósok szerint még a héten biztosan lehet. A hó csípje meg az arcokat, a hógolyóktól vacogó kezünkkel jólesően szorongassuk a forralt boros bögrét.