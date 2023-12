A héregi óvodások műsora következett, majd Szabó László plébános kiemelte: a betlehemi békeláng világítson be minden szívet, még a háborúskodókét is, hogy legyen béke a világon. Kiemelte: fontos az imádság is, hogy átmossa a szívet.

A héregi általános iskolások a hagyományos betlehemest mutatták be, majd Pap László tiszteletes is a békére hívta fel a figyelmet. Imádság után, Erős Gábor, országgyűlési képviselő kiemelte: az idén még nagyobb jelentősége van a béke lángjának, különösen az adventi időszakban, amikor a szeretet kell, hogy a középpontban legyen. Majd kiemelte a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyáját, amelyek a hét végén végre teljes pompájukban ragyognak.

Egy kedves ének következett, majd bemutatták a láng hordozóit, a Szlovák Magyar Cserkész Szövetség részéről Vlacuha Krisztiánt, aki Köbölkútról érkezett, és a szőgyéni Berényi Kornéliát, Leboc Szabolcsot, valamint Scajcer Olivért. Berényi Kornélia verse után Vlacuha Krisztián, a szövetség lángkoordinátora mesélt a fény útjáról.

Elsőként a házigazdák vehetták át a lángot, majd egymás után szólították a települések képviselőit. Nagyon sokan érkeztek mécsesekkel, hogy hazavihessék a fényt, amely karácsony este beragyoghatja az otthonokat, átmoshatja a szíveket. A szertartást követően szeretetvendégségre invitálták a vendégeket a héregiek. A hétvégén Tatabányára is elérkezik a láng.