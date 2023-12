A képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések elkészítése mindhárom osztályt érintő feladatok sora. Az összeállított anyagok gyakran több személy, sőt több szervezeti egység munkáját, tudását tükrözik. Dr. Szabó Attila jelezte, hogy alkalmanként egy-egy mondat mögött egy egész hét munkája, egyeztetése van. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek tanulmányozhatók az önkormányzat honlapján. Ebben az évben november utolsó napjáig a képviselők tizenkilenc ülés tartottak, ebből nyolc nem szerepelt a munkatervben.

A sok megszokott feladat mellett voltak olyanok is, amelyek vélhetően váratlan tényeket is feltártak. Például a központi címrendszer kialakítását célzó törvény értelmében a jegyző feladatul kapta a jelenleg kezelt helyi címállomány előzetes felmérését, felülvizsgálatát. Kiderült, hogy a házszámok, címek jelentős része nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lett kiosztva vagy nincsenek is ilyen adatok. Gyakori, hogy az ingatlan tulajdoni lapján nem látható cím, illetve, hogy ami van, az nem jó. Több esetben közterület elnevezésére volt, van és lesz is még szükség.

Az idei esztendőben november 30-ig, az előző négy év százötvenegy esete után, huszonhét címképzés miatti hatósági eljárást kellett lefolytatni.