Idén három helyszínen állt meg a csillogó-villogó Mikulás-fogat, ahol sok-sok ászári gyermek fogadta az őszszakállút szép énekekkel és versikékkel. A produkciójukért finom szaloncukrot kaptak. December 6-ára fehérbe borult Bakonyalja, így a csodálatos havas környezetben várták a kicsik a lovasfogaton érkezőt. Az első megálló nem más volt, mint a gyönyörűen feldíszített Jászai Mari Általános Iskola aulája.

– Nagyon jó, amikor így összefog a falu apraja-nagyja és érkeznek a felajánlások. Az önkormányzat pedig mindig nagyon gáláns a gyerekhez, az iskolához és a falu népéhez is, mert rendkívül sokat segítenek nekünk – emelte ki Garas Mariann, az intézmény igazgatója.

A Télapó ezt követően a Jászai Mari térre látogatott, hogy az itt gyülekező gyermekekkel is találkozzon. A “Mikulásmegálló“ utolsó állomása a Kis-tó mellett található aszfaltos pálya volt. Minden megállónál a kicsik hol bátrabban, hol egy kicsit bátortalanabbul, de annál szebb versekkel és énekekkel készültek, valamint még fényképezkedtek is a mikulással, aki természetesen külön tiszteletét tette az Ászári Kuckó Óvodában.

Az általános iskolába betérve meghitt légkör fogadott minket. A karácsonyra hangolódnak már a tanulók és a pedagógusok is.

– Az adventi időszakra esik a Mikulás jövetele. Nálunk már hagyomány, hogy a felsős osztályok ellátogatnak az alsós osztályokhoz. Minden csoport készül egy is meglepetéssel, kis csomaggal. Ezt meghálálják az alsósok, mert énekelnek, verset mondanak. De most már minden a karácsonyi műsor lázában ég, amely úgy zajlik, hogy délelőtt az iskola apraja-nagyjának adják át a műsort, majd délután öt órakor lesz a falukarácsony, ahol már egy szélesebb közönségnek mutatják be.