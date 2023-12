„Sváb lakodalmast forgattak a vármegyei identitás program keretében. Egyórás film készült a sváb lakodalmas hagyományokból. Pfiszterer Zsuzsanna gyűjtötte, őrizte, írta. Forgács József forgatta. Igazi csapatmunka. A somlóiak pedig játszották - játszottak. Nem volt nehéz dolguk, ők megélik a hagyományaikat” - fogalmazott a képviselő.

Személyes élményét osztotta meg a bemutatóval kapcsolatban: „harmadikos gimnazista voltam a Tatabányai Árpád Gimnáziumban, Pfiszterer Zsuzsa akkor jött vissza gyesről. Őt kaptuk német nyelvet okítani - orosz tagozatosak voltunk. Zsuzsi már akkor is erőteljesen aktív, határozott és céltudatos volt. Német órákon rajongással beszélt településéről, Vértessomlóról. Egyszer előkerültek az esküvői képei, és döbbenten néztük a hagyományos, sváb viseletes násznépet, a habos hófehér csupa csipke (akkor divatos) menyasszonyi ruha helyett a viseletben boldog menyasszony képeit. Ez a német óra is eszembe jutott ma.”

A képviselő egy 2021-es szomódi Musikfesthez kötődő emléket is leírt: „2019-ben a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban bemutatták a somlóiak a sváb lagzit. Meghívást is kaptak a szomódi őszi zenei fesztiválra. Akkora sikerük volt, hogy majdnem lakodalom lett a sátorban... A Tatai Körzeti Televízió kamerái csak részleteket vettek belőle. Ott, akkor jöttek a somlóiak, hogy segítsek, valahogy örökítsük meg, maradjon meg képpel, hanggal - és persze arcaikkal - az egész, ne legyen ez is csak múló hagyomány.”

A gondolatot tett követte, majd Czunyiné dr. Bertalan Judit szövetkezett Popovics Györggyel, a vármegyei önkormányzat elnökével. Így születhetett meg a film, amely hagyományokat, érzéseket, Vértessomló egy szeletét mutatja meg.