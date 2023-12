A múzeum közösségi oldalán található „esemény” rovatban így írnak a 16-ai programról: „Ablakdíszeket, karácsonyi üdvözlőlapokat, ajándékkártyákat, gyógynövényes szappangolyót, teafiltereket, „természet ajándéka” ékszereket és még megannyi apróságot készítünk, amikkel akár a karácsonyi ajándékozást is megkönnyítjük.” A meghívóban az is szerepel, hogy ezúttal a Duna Múzeum számára ez az idei ünnep egyben a madarak karácsonya is lesz, így a kézműves foglalkozáson a madáretető és a madárkalács is szerepel a listán. Az intézmény azt is jelzi, hogy az alkotóműhelyben való tevékenységhez ők minden alapanyagot biztosítanak, az érdeklődőknek alkotói jókedvet kell magukkal vinniük.