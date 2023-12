Aranyat ér egy segítő kéz a településen. Hát még ha mögötte segítő szándék is van. Kocs egyik vállalkozóját sok falubeli csak Robin Hoodként emlegeti, mert mindig a lakosok segítségére siet ha baj van. Sokszor még hívni sem kell. Mintha tudná, hogy merre van szükség a segítségére és szinte varázsütésre ott is terem. Ifj. Henzer Róbertet Kocson senkinek sem kell bemutatni. Vagy ha valaki mégse találkozott volna még vele, csak annyit kell mondani neki, hogy ő az, aki - ahogy leesett az első hó - máris munkára fogja gépeit és indul megtisztítani a település utcáit, hogy a falubeliek biztonságosan közlekedhessenek. Robi dicsekedni sem szeret tettével, de annyit azért sikerült kihúzni belőle, hogy azért segít, mert megteheti.

– Megvannak hozzá a megfelelő eszközeim, szeretem csinálni és jó érzéssel tölt el, hogy tudok segíteni. Tudom mennyire rossz, ha szeretnék elmenni valahová, de nem tudok a járhatatlan út miatt − magyarázta Róbert, aki egy Volvo homlokrakodót vet be a nagy feladatra. A hókotrásért pedig plusz fizetséget nem kér.

− Az első hóeltakarítás után nem kértem semmit, majd úgy egyeztünk meg az önkormányzattal, hogy a rezsimet fizetik csak ki. Nekem az úgy teljesen jó, mert így én adom az időmet és az eszközöket, ők pedig fizetik a rezsit – árulta el a kocsi vállalkozó, akit a faluban csak Rodzsinak hívnak. Hozzátette: egy helyi gazdálkodó, Csonka Zoltán is besegít a hókotrásba egy John Deer traktorral, aki szintén a rezsiért cserébe megy, ha szükség van rá.

Rodzsiék azonban nem csak a hókotrásban segítenek. Mint mondta: a szőlőhegyen néhány utat szoktak simábbra tolni, illetve több falun belüli munkát is megcsinálnak, ha szükséges. Munkából pedig akad jó pár. A baj pedig nem ismer ünnepeket sem. Szenteste érkezett Rodzsiékhoz a hír, hogy a Damjanich utcában az olvadó hó miatt felgyűlt víz nem tud elfolyni és 20-25 centi magasan elöntötte a kerteket és a járdát. A lakók se be, se ki nem tudnak menni a házból. Róbertéknek nem is kellett ennél több, fogták a szivattyút és mentek is segíteni a házhoz.

− Vasárnap délelőtt szóltak, hogy áll a víz a Damjanich utcában és tudunk-e menni segíteni. Úgy tudom a polgármester ajánlotta a lakóknak, hogy keressenek engem. Szerencsére a családom nagyon támogató és sokszor a párom szól, hogy nézzek rá valamire, vagy valakire, hogy minden rendben van-e – mondta Rodzsi, akinek éjszaka is vissza kellett menni a belvízhez, mert leállt az egyik szivattyú.