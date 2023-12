Sorra kapnak defektet az autók a vármegyénk útjain. Több olvasónk is jelezte, hogy Dad és Tata közötti, eddig is nagyon rossz állapotú úton gigakátyúkat próbálnak kerülgetni. Kisebb-nagyobb sikerrel. Ugyanis többen is defektet kaptak a sokszor kikerülhetetlen méretű, és egymás mellett lévő gödrökben. A Kemma.hu munkatársai mérőszalagot ragadtak és végig járták a Tata-Kocs közötti utat kátyúkat keresve. Az eredmények megdöbbentők voltak: nem ritka a 13-14 centiméter mély gödör, amik sokszor egymáshoz közel sorakozva szinte kikerülhetetlen akadályt képeznek.

De a Tata-Komárom úton sem volt jobb a helyzet: Bácsi László Komárom felé haladt a hátsó tatai úton, amikor a 9-es kilométer magasságában egy kátyú miatt két kerekük is defektes lett.