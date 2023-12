Cserteg István tatai ifjúsági referens elmondta, hogy a vitanap célja az volt, hogy segítse a vitakultúra fejlesztését. A rendezvényen a vitákat a budapesti Mathias Corvinus Collegium Vitaakadémiájának vitavezetői irányították. A programot Komárom-Esztergom megye Önkormányzata támogatta. A megnyitón köszöntőt mondott Rigó Balázs Tata város alpolgármestere és Popovics György, Komárom-Esztergom Vármegye közgyűlése elnöke.

– Évek óta törekszünk arra, hogy a tataiak mellett a térségi és vármegyei fiatalokat is megszólítsuk a programjainkkal. Ebbe a sorba tartozik immár hét éve az Által-ér völgyi éjszakai kerékpározás, a Vármegyei Ifjúsági Bál és az Országos Diáktalálkozó. Örülünk annak, hogy az idén kilenc csapat jelentkezett erre a vetélkedésre, ahol a lényeg, hogy a résztvevők ne egymás legyőzésére, hanem meggyőzésére törekedjenek. Annak is nagyon örülünk, hogy Popovics György elnök úr kezdeményezése alapján megkezdődik egy vármegyei ifjúsági testület szervezése, és ebben az ifjúsági munkában is aktívan részt fogunk venni – mondta az alpolgármester.

Az előadások, a viták és azok értékelése, valamint a felkészülés során a résztvevők nemcsak ismeretekkel gazdagodhattak a megjelölt témákban, de tevékenységük hozzájárulhat személyközi és állampolgári, vállalkozói, kommunikációs és digitális kompetenciáik fejlődéséhez is. A szekciók lezárását követően a vitavezetők összefoglalták a három szekció munkáját. A vitanap résztvevői ajándékcsomagot kaptak munkájuk elismeréseként, majd ebédre várták szervezők a résztvevőket.