Az alsógallai-óvárosi körzet önkormányzati képviselője az elmúlt hetekben számos helyei közösséget keresett fel és köszönte meg egész éve munkájukat. Mint írta, ott volt az Alsógallai Baráti Kör évzáró, karácsonyi rendezvényén, a Népház Show Formációs Táncegyüttes gáláján, az Alsógallai Nyugdíjasklubban, a Cseri úti és Május 1. parki idősotthonban is, de a Móra és az Óvárosi Általános Iskola karácsonyi műsorait is megnézte. Eljutott a Gál lakótelepiek karácsonyi forgatagába is, amelyet a Minery Egyesület szervezett, és a Grincset is elcsípte a Bárdos-gimnáziumnál.