A programot Pál Gabriella, a múzeum igazgatója nyitotta meg. Kiemelte: a program lehetőséget teremt arra, hogy a hazai és a tatabányai bányászatot és az ehhez kapcsolódó kutatásokat megismerjék. Ugyanakkor ez egy különleges nap az advent miatt. Hozzátette: Szent Borbála a szénbányászat elterjedésétől e tevékenység védőszentje.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester gyermekkori emlékeit idézte fel, amikor szülei a bányászathoz kapcsolódóan végezték Tatabányán tevékenységüket, s teremtették meg a mindennapokhoz a feltételeket. Fontosak ezek a rendezvények, mert így a fiatalok is megismerhetik a város évtizedekkel ezelőtti életét. Kiss Vendel, a Tatabányai Múzeum igazgató-helyettese vette át a szót levezető elnökként. Kiemelte: az első konferencia Szent Borbálát helyezte a középpontba, majd ehhez kapcsolódtak évről évre a bányászathoz kapcsolódó témák.

Bányász kisplasztikák

Jóna Imre helytörténész az államosítástól a Trösztig címmel tartott előadást. Balogh Csaba, a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány elnöke az ipari infrastruktúrákról, vállalkozásokról szólt, majd Mokánszki Béla, okleveles bányamérnök nosztalgiázott, s Dallos István helytörténész képeket vonultatott fel a 125 éves Tatabányai Erőmű történetéből.

Kiállítást is megnyitottak. Bariczáné Szabó Szilvia gyűjteményéből bányász kisplasztikák tekinthetőek meg.

Elsőként dr. Szemán Attila történész előadását hallhatták Bányászék és kalapács címmel. A szakember képekkel is szemléltette az évszázadokkal ezelőtti eszközök fejlődését. A bányászék és csákány mellett a kalapács jellemzőiről is szólt. Megmutatta azokat a címereket, jelvényeket is, amelyeken megjelentek a jelképpé vált bányászathoz kapcsolódó eszközök is.