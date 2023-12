Észak-Komárom Facebook-oldalán arról adtak hírt, hogy az idei tanévben is jelentős anyagi támogatással segíti a RealK vállalat az észak-komáromi gyerekeket. A cégnek köszönhetően teljes mértékben folytatódnak az úszótanfolyamok az alapiskolákban és az óvodákban. Az önkormányzat célja, hogy minden észak-komáromi gyerek tanuljon meg úszni, ebben fontos partner a RealK.

Észak-Komáromban korábban is kiemelt figyelmet kapott az úszásoktatás, azonban az elmúlt évek anyagi nehézségei megnehezítették a program teljes körű folytatását. Az úszótanfolyamok keretén belül az alapiskola 3. és 4. osztályai kapcsolódnak be az úszás oktatásban, emellett az óvodásoknak is van külön úszótanfolyam. Az uszodai és az edzői költségek 10 ezer eurós (körülbelül 3 millió 800 ezer forint) költséggel járnak.

Az idei tanévben 551 alapiskolás és 198 óvodás jutott, jut el úszótanfolyamra az ősz és tavasz folyamán.