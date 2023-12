„Karácsony 2023” jeligével az idén is meghirdettük felhívásunkat, amelyben a városok, falvak, otthonok, közösségek karácsonyi dekorációit bemutató fotókat várjuk a [email protected] e-mail-címre. Várjuk azokat a fotókat, beszámolókat is, ahol a helyiek, vagy a dekoráció elkészítésében segítő emberek, ünneplő gyerekek, műsort adó kórusok, adventi ablakot díszítő családok, vagy éppen a karácsonyi vásár árusai is szerepeltek a képeken. A megfelelő minőségű fotók a Kemma.hu-n és a 24 Órában megjelennek!