Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Múzeum magánemberek saját és családjuk esküvői fotóit, a nagy naphoz kötődő tárgyi emlékeit is várta az év elején, hogy gazdagodjon a tárlat. Az ünnepélyes megnyitón a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, Vitályos Eszter kiemelte: A Magyar menyasszony különleges tárlat, mert egyrészt ötszáz évre visszamenőleg mutatja be a nők társas kapcsolatokhoz való viszonyát, másrészt a jelenkor menyasszonyai is közöttünk lehetnek a tárlat online terében és a múzeumban.

A Magyar menyasszony címû kiállítás részlete a Magyar Nemzeti Múzeumban

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

A Balassa Bálint Múzeum közösségi oldalán azt írta, hogy az alkotások között több száz ismert és ismeretlen nő története elevenedik meg, féltve őrzött ruháikon, kellékeiken, illetve szerelmes leveleiken keresztül. A kiállításon átfogó képet kaphatunk a női szerepek és az esküvőhöz, házassághoz fűződő viszony folyamatos alakulásáról, változásáról is. A bejegyzés szerint a tárlat azért is különleges, mert a múzeumi gyűjtemény mellett a nagyobb része közösségi felajánlásokból, adományokból áll össze, ráadásul a történelmi személyek mellett a jelenkor emberei és az ő történeteik is szerepet kapnak benne.

Esküvői népviseletek a kiállításon

Fotó: Schumy Csaba / Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum/Facebook

Az esztergomi MNM Balassa Bálint Múzeuma is egy fotóval csatlakozott a témához, ami Róna Henrik műtermében készült esküvői felvétel és helytörténeti gyűjteményben őrzik. A tárlat kapcsán életre hívott magyarmenyasszony.hu-n egyébként több mint 1400 fotó gyűlt össze, köztük többen Komárom-Esztergom vármegyei is, és Róna Henrik több képe is bekerült a digitális gyűjteménybe.