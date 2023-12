Kiváló fagylaltokat kóstoltak a komáromi ligetben

Huszonötödik alkalommal szervezték meg az országos fagylaltversenyt, amelynek ezúttal a komáromi Jókai liget adott otthont. A nap során a résztvevők az előző évek nyertes, illetve az idei esztendő versenyző fagyijait kóstolhatták meg. A ligetben eközben színes programok is várták a látogatókat: koncertekkel, bábszínházzal, fajátékokkal is készültek a szervezők. Az eredményhirdetésen az is kiderült, Somodi János készítette el az idei év fagyiját, sütőtökös mandulafagylalt dióvariációkkal elnevezésű finomsága bizonyult a legjobbnak.

Boney M.-slágerekre is mulattak Környén

A legnagyobb Boney M.-slágereket is hallhatták azok, akik ellátogattak a 30. Környei Sörfesztiválra. A három nap során a helyi és környékbeli előadók és csoportok mellett koncertet adott például a Neoton Família, Roy & Ádám és a Bon-Bon is. Sokan voltak kíváncsiak Sheyla Bonnickra, a Boney M. korábbi énekesére, aki napjainkban saját tribute zenekarával járja a világot.

Nyolcvan új munkahely lesz

A Kirchhoff Hungária Kft. 20 milliárd forint értékű fejlesztése nyomán nyolcvan új munkahely jön létre Esztergomban és Dorogon, ahol elektromos és hibrid autókhoz szükséges karosszériaelemeket fognak gyártani – jelentette be a fővárosban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a beszédében rámutatott, hogy a Magyarországon már több mint hétszáz főt foglalkoztató cég tizenegy országban tart fenn üzemet, így hatalmas volt a verseny a beruházásért.

Újabb beruházást hajt végre a Suzuki Esztergomban

Újabb, 9,3 milliárd forintos beruházást hajt végre a Suzuki Magyarországon, amelynek nyomán a japán cég egyrészt bővíti a gyártókapacitásait, másrészt nagy lépést tesz az esztergomi üzem karbonsemleges átállásáért – jelentette be a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tokióban. A beruházás keretében bővítik a lökhárító-, a festő- és a hegesztőüzem kapacitását, csúcstechnológiájú gépeket szereznek be, illetve napelemes erőművet építenek.

Politikusok, sztárok az esztergomi fesztiválon

A főtéren álló MOL Nagyszínpadnál nyílt meg a harmadik MCC Feszt Esztergomban. Az esemény megnyitóján köszöntőt mondott Erős Gábor országgyűlési képviselő, Hernádi Ádám polgármester és Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója. Mások mellett fellépett az Irie Maffia, a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana Szimfonik, a Follow The Flow, a Random Trip, a Budapest Bár, Caramel, Valmar, Korda György és Balázs Klári, a Balkan Fanatik, Pápai Joci, Ákos és Dzsúdló is. Esztergomba látogatott Sebastian Kurz, egykori osztrák kancellár, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Csák János kulturális és innovációs miniszter és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is.