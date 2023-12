Régi és új harangok

Vasárnap is sokan fotózták és hétfő délelőttig még bárki megtekinthette az esztergomi bazilika oszlopcsarnokában kiállított harangokat. A következő napokban helyükre visszaemelendő harangok legnagyobbika a hattonnás Magyarok Nagyasszonya-harang, a legkisebb pedig a 280 kilogrammos lélekharang. A régiek mellett egy új harang is bekerül a déli toronyba, melyet Szent Istvánról neveztek el, és amelynek külső peremére többek között felvésték, hogy annak elkészültét Hernádi Zsolt és családja is támogatta.