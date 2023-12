Tata közösségi oldalán megosztott videóban számolt be a város jegyzője, dr. Horváth József arról, hogy idén a tusnádfürdői Szent László gyermekotthon lakóit segítik a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak ajándékai. A jegyző elmondta, hogy az önkormányzat dolgozói sok jótékony felajánlást tesznek, idén karácsonykor a tusnádfürdői gyerekek angyalleveleire válaszoltak. A gyerekek által kért ajándékok már be is lettek csomagolva és karácsonyig el is jutnak hozzájuk.