Mindemellett ez azt is jelenti, hogy lőszerfelhasználásban is sokkal gazdaságosabb a kiképzés, hiszen a kezdeti begyakorlásokat szárazon, vagyis valós lövés leadása nélkül folytathatják le a szimulátor segítségével. A lőgyakorlatot vezető katonák véleménye szerint a korábban szimulátoron is felkészített katonák a lőtéren, ha el is követnek hibákat, azok már csak apróbb tévesztések, amiket igen könnyű a gyakorlati foglalkozások alkalmával orvosolni.