Újra születésnapom van. Mint mindig, most is beugrik, hogy a szülőfalumat, lakóhelyemet jelentő Nyergesújfalun is egy rövid ideig tanuló nagy költőnk, József Attila verset írt a saját évfordulójára. Ahogy fogalmazott, csecse becse költeményt, mellyel a kávéházi szegleten meglepte saját magát. Most először a rímfaragás ötlete is motoszkálni kezdett bennem. Gyorsan elillant a kusza gondolat. Egyrészt az én koromban talán már kevesen várnak meglepetésekre. A nagy számok törvénye értelmében gyorsan jöhet egy nem várt, rossz változás. Másrészt nincs nálunk egy olyan igazi, verselésre ösztönző kávéház. És nem is szeretem a kávét.