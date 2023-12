Emellett kérik, hogy az emberek ne menjenek a tófarokba, az Angolparkba, különösen figyeljenek a Remeteségi úton és a Fáklya utca környéki üdülő övezetben is. Hozzátették: a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai egész éjjel dolgoztak, napközben is folyamatosan végzik a hóeltakarítást és a károk elhárítását.

Dr. Szerencsi Richárd cégvezető a városgazda közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az Öreg-tó Fáklya utca és a lovarda közti szakaszán (a tófarokban) dőltek ki fák dőltek és szakadtak le ágak. A balesetveszély miatt kérik, hogy senki se menjen ezekre a területekre, mert a fellazult talaj miatt lehetnek még kidőlések, de kérik, hogy a tópart többi szakaszát is fokozott óvatossággal közelíte meg mindenki, csakúgy, mint a Csekét.

Olvasónk két helyen is beragadt, amikor gyermekeit óvodába, illetve iskolába vitte, érdemes hát az autósoknak azzal is számolni, hogy a hó alatt a felázott, saras talaj megnehezíti a közlekedésüket. Tatabányán azzal is számolni kell, hogy a dózsakerti felüljárónál nem működnek a lámpák, így érdemes a havas-latyakos úton a szokásosnál is óvatosabban megközelíteni a kereszteződést. Tatabányai olvasónk szerint a hókotrók járnak, de a folyamatos havazás miatt munkájuk hamar „láthatatlanná” válik.