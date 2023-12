A rendezvényen Turi Lajos polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette, hogy olyan táti lakosok válhatnak a város díszpolgárává, akikre a település örömmel gondol és akik a közösségeket közéleti és magánszemélyként egyformán szolgálják. A Pro Urbe díjjal pedig azokat ismerhetik el, akik nem helyi lakosként aktív szerepet vállalnak a táti közügyekben.

Dr. Veres Zoltán, a vármegyei önkormányzati hivatal jegyzője beszédében méltatta az ünnepelteket és azt kívánta, hogy a díjak ne csak az életutak elismerései legyenek, hanem inspirálja a díjazottakat abban, hogy a továbbiakban is legalább ugyanekkora lelkesedéssel szolgálják a köz ügyét.

Elsőként Schmidt Gézáné, a Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vehette át Turi Lajostól és Keil István alpolgármestertől a díszpolgári címet, aki fontosnak tartja a sváb hagyományok ismeretét, ápolását és minél többekkel való megismertetését. Ennek jegyében odaadó alapossággal szervezi a különböző sváb rendezvényeket is, de a faluház létrehozásában is tevékenyen részt vett.

Díszpolgárrá avatták Kostyál Jánost is, aki több munkapozícióban és területen is kipróbálta magát, a táti polgármesteri hivatalban az építési osztályon is dolgozott. Közéleti tevékenysége is jelentős, 2010-2019 között önkormányzati képviselő volt, a Táti Községért Egyesület, illetve a polgári kör létrehozása is a nevéhez fűződik. A faluház gondnokaként a mai napig érdekes történeteivel, szaktudásával, jó előadókészségével fogadja a vendégeket.

Pro Urbe díjat vehetett át Debreczeni István rendőr ezredes, rendőrségi tanácsos, az Esztergomi Rendőrkapitányság korábbi rendőrkapitánya, akinek vezetése alatt számos, Tátot érintő kiemelt tárgyú bűncselekményt is sikerült felgöngyölíteni és elfogták az elkövetőket is. Az elismerésnek a Komárom-Esztergom Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán gratuláltak a vármegyei rendőrök.

Szintén Pro Urbe díjban részesült Parragi György, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának korábbi vezetője, aki kellő empátiával kezelte a feladatokat, precízen kapcsolatot tartott a hivatal, a polgárok, a vállalkozók és a szakhatóságok között.

Az ünnepségen a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus, a Táti Férfikórus és a Wesztergom Együttes is műsorral kedveskedett a jelenlévőknek.