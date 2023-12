Az ördögpatron 500 forint, a világító fejpánt és a partiszemüveg 1500. Anyósnyelvet is árulnak, 300-ért, de a ciklámen és neonzöld paróka 3 és 5000 forint közötti áron kapható. Árulnak hagyományos, hetven centiméteres trombitát is, 800 forintért Tatabányán, Sárberek központjában. Horváth József és családja csaknem 20 éve árulja portékái és ezalatt jócskán bővült már náluk a termékpaletta. Álarcok, nyuszifülek és szerencseérmek is megtalálhatóak a standjukon, amik mellett jól megférnek a kéményseprős és a lóherés hűtőmágnesek is. – Itt már minden slágertermék, de örök kedvenc a trombita és a Happy new year feliratú kalap – mondta érdeklődésünkre az árus.