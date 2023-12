A turizmust is fejlesztenék

Hunyadi Balázs elmondta, hogy hálózatos turizmusfejlesztés részeként, konzorciumi partnerrel közösen szeretnék modernizálni a Dunapartot. Akadálymentesítenék a vizesblokkot, nyári konyha is létesülne, kerékpár-, kajak- és SUP-tárolót is elhelyeznének, de a területet is környezetbarát és tájba illő módon fejlesztenék. A Magyar Falu Programban szeretnének pályázni a jövőre 50 éves Mesevár Óvoda belső tereinek felújítására. A lovasturizmushoz köthető basaharci fejlesztés megvalósulása az uniós források megnyitásától is függ. Az önkormányzat megállapodást kötött az Esztergomi Vitézek RAFC-cal, így a klub U11-es kézilabdacsapata – melynek nyolc pilismaróti diák is a tagja – heti kétszer edz a sportcsarnokban. Falubajnokságot is terveznek jövőre, a helyiek az asztalitenisztől a sakkig több sportágban mérhetnék össze tudásukat. Kulturális szempontból is zajlik az élet a településen, a művelődési ház és a könyvtár is rengeteg programot szervez, de az adventi gyertyagyújtások is közösségépítő programok lesznek. Sokak örömére hosszú évek után visszatér a községbe a „Hirschbergi Mikulás” is.