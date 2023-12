Fáradt vagyok – gondoltam magamban, mikor egy tavaszi napon felástam a veteményes egy részét. Sajgott a derekam, tenyeremet kidörzsölte az ásó nyele, verejtékezett a homlokom, este pedig nem kellett ringatni, perceken belül álomba merültem. Aztán rögtön arra is gondoltam, hogy ez a kis kerti munka és az azzal járó terhelés igazából semmiség ahhoz képest, hogy egykor a bányászoknak milyen körülmények között kellett helytállniuk a mélyben. Az igazat megvallva, el is szégyelltem magam, hiszen tudom, hogy például a Dorogi-szénmedencében hány ember végzett évtizedekkel ezelőtt nap mint nap nehéz fizikai munkát azért, hogy biztosítsa családja megélhetését és az ország gazdaságának működését. Bizony ők is felkeltek egyszer-kétszer bal lábbal és talán álmodoztak arról, hogy mélybe való leszállás helyett inkább kirándulnának vagy csak pihennének egyet a fáradtságos műszak helyett, de tették, amit megkövetelt a haza és a vállalat.

Szokták mondani a mai fiataloknak, hogy „kár, hogy nem vittek el katonának”, mondván akkor megtanulták volna, mit jelent kiállni egymásért, mi a rend, és nem utolsósorban megedzették volna őket a laktanyában. Ha viszont működnének még a bányák és ha a tizen- és huszonévesek akár csak egy-egy napot eltölthetnének az aknában, megtapasztalnák, hogy bizony kemény a bányászok élete. Talán a mai fiatalok nemcsak akkor vinnének mécsest az emlékművekhez, ha ötöst ígérnek érte a tanáraik, hanem önszántukból, tiszta szívből hajtanának fejet.

Tették, amit megkövetelt a haza és a vállalat.