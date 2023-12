Már fél hat körül sokan gyülekeztek a bábolnai szabadidőközpont előtti területen, ahol díszes, műhóval is ellátott színpad várta a finn Mikulást. A várakozás ideje alatt forralt bort, forró teát és zsíros kenyeret is lehetett fogyasztani, valamint a helyi termelők portékái közül is válogathattak a rendezvény résztvevői. Ekkor a Nagyszakállú már javában járta a települést, a Kopi-Trans Kft. kamionjával, az út mentén rengeteg kisgyermek várta, hogy megpillanthassa a Lappföldről érkezett vendéget.