December 14-én, az év utolsó tatabányai közgyűlésén Boda Bánk László (Mi Hazánk) Frankné Farkas Gabriella (független) és képviselőkön kívül Szücsné Posztovics Ilona (ÖTF) polgármester sem vett részt, az ülést így frakciótársa, Lusztig Péter alpolgármester vezette. Azt, hogy vajon a polgármester távolléte, vagy az adventi időszak általános csendessége, esetleg ezek összessége vagy bármi más okozta, de határozottan úgy tűnt, hogy a korábban megszokott felfokozott hangulat helyett ezúttal a kreatív munka jellemezte a közgyűlést. Ez már a napirendi pontok elfogadásakor is szembetűnő volt, majd a rendszerint hosszú vitákat kiváltó, menetrendszerű költségvetési módosítás tárgyalásakor is érzékelhető volt, annak ellenére, hogy több bírálat is érte az előterjesztést.

A képviselők ugyanakkor nagyobb vita nélkül fogadták el a szükséges módosításokat és egyhangúan támogatták Gál Csaba (Fidesz-KDNP) frakcióvezető módosító javaslatát, a Síkvölgyi temetőnél a múlt heti havazás során menthetetlenül megrongálódott buszváró soron kívüli pótlására. A Fidesz-KDNP frakció több tagja azonban arra hangsúlyosan felhívta a figyelmet, hogy a következő évi költségvetés-tervezet a korábbiaknál pontosabb adatokra épüljön. Ezzel kapcsolatban a képviselők nehezményezték, hogy bár a 2023-as munkatervben szerepelt a 2024-es költségvetés előzetes tárgyalása, ez azonban az év utolsó közgyűlésére sem került a képviselők elé. A jövő évi költségvetés elfogadásáig életbe lépő, úgynevezett átmeneti költségvetést ugyanakkor hozzászólás, kérdés és vita nélkül fogadta el a közgyűlés.