Az Úszó Nemzet Program, azaz ÚNP egy olyan egyedülálló és átfogó tervdokumentum, amely komplexen összefogja az óvodás és általános iskolás korú gyermekek úszásoktatásának második osztályig történő bevezetéséhez szükséges oktatási, infrastrukturális, szakmai és módszertani területeit - olvasható a program internetes felületén.

Az Úszó Nemzet Programban a bakonysárkányi gyermekek már a kezdetektől részt vesznek. A település hivatalos közösségi oldalán kiemelte, köszönik a megálmodóinak, és a program működtetőinek. Továbbá hangsúlyozták, hogy minden gyermek megtanulhat úszni aki oktatási intézményeikbe jár.

A Magyar Úszó Szövetség a koncepció kidolgozására 2018 május elején szakértői csapatot hozott létre, amelynek feladata a program összeállításához szükséges sportszakmai, oktatáspolitikai, üzemeltetési, tervezési, szabályozási, kivitelezési irányelvek kidolgozása és a témával közvetlenül, valamint ahhoz közvetetten kapcsolódó adatok begyűjtése, továbbá ezek elemzése.

A négy pillérre, vagyis az infrastrukturális háttérre, az úszásoktatás beillesztésére a tanrendszerbe, az oktatói bázis kialakítására és a logisztikára épülő Úszó Nemzet Program két éve még négy helyszínen indult el, de ma már 42 uszoda ad helyet délelőttönként a foglalkozásoknak, amelyeken mintegy 40 ezer gyermek vesz rész.

Európában évente sok ezer ember fullad vízbe, többségükben öt és tizennégy év közötti gyermek, ezt is szem előtt tartották a szakemberek, amikor létrehozták a programot.

Hosszú távú céljuk, hogy a gyermekeket egészséges életmódra ösztönözzék, és ezáltal javuljon az életminőségük. Középtávú céljuk, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége arra, hogy elsajátítsa a vízbiztos úszást - az általános iskola 2. osztályáig nemtől, kortól, identitástól, valamint szociális, fizikai és mentális helyzettől függetlenül.

A programban résztvevő korosztályok:

- óvoda nagycsoport, 36 óra úszásoktatás (szeptember 1-jén, 5 éves kort betöltött gyermekek kerülhetnek a programba)

- általános iskola 1. osztály, 36 óra úszásoktatás

- általános iskola 2. osztály, 36 óra úszásoktatás

Összesen 108 x 45 perc úszásoktatás a 3 év alatt.

Bakonysárkányon a központi úszásoktatáson túl is remek a sportélet, ugyanis sok éven keresztül saját maguknak fejlesztették fel a futballhoz szükséges alapkörnyezetet, és külön figyelmet fordítanak az egyesületük működésére is. A település óvodájában szintén mindennapos a testnevelés, illetve néptánc, amelyhez tornaterem és rekortán pálya készült. Itt az úgyszint központilag szervezett Bozsik-programnak köszönhetően a labdarúgás alapjait sajátíthatják el a gyermekek.

A fejlesztések azonban nem állnak meg, ugyanis az iskolai tornaterem építése is folyamatban van. Ennek keretében akkora fedett küzdőtér épül majd a Fekete István Általános Iskola udvarára, ahol újabb sportágakkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, úgy mint például a röplabda. Ezenkívül egyéb rendezvényeiknek is otthont ad majd az új helyszín. Mint írják: "Van jövőképe Bakonysárkánynak, érdemes itt maradni a családoknak, a fiataloknak itt alapítani családot!"

Bakonysárkány oktátási intézményeivel kiszolgálja a két szomszédos bakonyaljai település, Aka és Vérteskethely lakosságát is. Hozzáteszik, hogy már majdnem teljes az alap oktatási környezet, bár van még teendőjük, de már most is kiváló pedagógusok és szakemberek oktatják a több mint 70 óvodás és 160 iskolás gyermeket