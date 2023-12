Megdöbbentő fotókat küldtek neszmélyi olvasóink: a neszmélyi hajóskanzenben olyan magas a víz, hogy már a vasúti felüljáró alatt is víz alá került minden. A helyiek a Kemma.hu-nak elmondták, hogy a Vízimolnár utcában lévő nyaralók kertjébe is betört már a Duna. Ami azért is rémisztő, mert az előrejelzések szerint még koránt sincs vége az áradásnak. A neszmélyiektől azt is megtudtuk, hogy télen nem szokott ilyen magas lenni a Duna. A tavaszi zöldár idején emelkedik meg a folyó vízszintje. Utoljára 2013-ban tavasszal kellett felvenni a harcot a település utcáit és házait fenyegető áradással. Szerencsére annál jelenleg jó egy méterrel alacsonyabb a vízállás.